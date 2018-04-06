Новости дня

Прибыль 30 крупнейших банков РФ в январе-феврале сократилась на 3,6%

УрБК, Москва, 06.04.2018. 30 крупнейших российских банков в январе-феврале 2018 года получили прибыль в размере 189,9 млрд руб., что на 3,6% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Банк России.



Активы 30 крупнейших банков на 1 марта составили 65 трлн 967,6 млрд руб. (на 1 февраля — 66 трлн 878,8 млрд руб.). Активы за 2 месяца сократились на 1,4%. Из них кредиты и прочие ссуды составили 46 трлн 478,3 млрд руб. В том числе кредиты физлицам — 10 трлн 497,2 млрд руб. За месяц объем кредитов, выданных физлицам 30 крупнейшими банками, вырос на 1,1%, передает «Финмаркет».



Фонды и прибыль 30 крупнейших банков на 1 марта текущего года составляли 7 трлн 541,7 млрд руб., из них фонды банков — 3 трлн 577,7 млрд руб., прибыль c учетом финансовых результатов прошлого года — 3 трлн 972,9 млрд руб., в том числе прибыль за январь-февраль — 189,9 млрд руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: