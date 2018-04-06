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Президент РФ отправил в отставку главу Свердловского СУ СКР Валерия Задорина

6 апрель 2018 (17:29)

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Свердловской области Валерия Задорина. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Пока на должность главы Свердловского СУ СК президент никого не назначил. Также нет информации о новой должности В. Задорина.

Напомним, в июле 2017 года Валерия Задорина временно отстранили от должности из-за конфликта на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий (НТЗТИ).

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