Дайджест
Экс-президента Южной Кореи приговорили к тюремному сроку
6 апрель 2018 (17:20)
Центральный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, обвиняемую в коррупции, к 24 годам тюрьмы. Об этом сообщает Reuters.
Трансляция заседания суда ведется в прямом эфире по крупнейшим телеканалам Южной Кореи, отмечает РИА Новости. Отмечается, что Пак Кын Хе предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации.
Прокуратура требовала для нее 30 лет тюремного заключения и штрафа в размере 118,5 млрд вон (около 95 млн долл.).
Трансляция заседания суда ведется в прямом эфире по крупнейшим телеканалам Южной Кореи, отмечает РИА Новости. Отмечается, что Пак Кын Хе предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации.
Прокуратура требовала для нее 30 лет тюремного заключения и штрафа в размере 118,5 млрд вон (около 95 млн долл.).
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