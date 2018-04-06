Дайджест
В Малайзии объявили о роспуске парламента
6 апрель 2018 (17:18)
Премьер-министр Малайзии Наджим Разак объявил о роспуске парламента в связи с предстоящими в стране всеобщими выборами. Об этом сообщает агентство Bernama, передает портал «Газета.ру».
«Я хочу сообщить всем гражданам, что король дал мне аудиенцию, во время которой я получил согласие на роспуск парламента в субботу, 7 апреля», — сказал Разак.
Как отмечается, точная дата очередных парламентских выборов в Малайзии еще не определена. Однако, по мнению наблюдателей, они могут пройти в конце апреля или в начале мая.
При этом король Малайзии Мухаммад V дал согласие на роспуск парламента страны.
«Я хочу сообщить всем гражданам, что король дал мне аудиенцию, во время которой я получил согласие на роспуск парламента в субботу, 7 апреля», — сказал Разак.
Как отмечается, точная дата очередных парламентских выборов в Малайзии еще не определена. Однако, по мнению наблюдателей, они могут пройти в конце апреля или в начале мая.
При этом король Малайзии Мухаммад V дал согласие на роспуск парламента страны.
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