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В Камчатском крае объявили лавинную опасность

Противолавинный центр Камчатского края объявил лавинную опасность в нескольких районах Камчатки, соответствующее предупреждение опубликовано на сайте центра.



«В период с 00:00 7 апреля по 9 апреля включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского — лавиноопасно», — говорится в сообщении.



Как отмечается, с момента образования постоянного снежного покрова и до полного его разрушения все горные территории Камчатского края являются потенциально лавиноопасными.



Ранее сообщалось, что в горах Карачаево-Черкесской Республики объявили исключительную лавинную опасность.

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