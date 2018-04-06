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Прокуратура потребовала от застройщика ЖК «Березки» ускорить процесс устранения дефектов

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. Прокурор Березовского направил в адрес директора АО «БЗСК-Инвест» представление в связи с недостатками, выявленными при строительстве жилого комплекса «Березки» в поселке Новоберезовский, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Претензии к объекту сохраняются со стороны департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.



«К примеру, застройщиком допущены недоделки при монтаже противопожарных рассечек в кабель-каналах, в ряде квартир имеются дефекты черновой отделки, выявлены несоответствия при обустройстве помещения насосной, способные в дальнейшем повлечь нарушения в системе водоснабжения», — говорится в сообщении.



Как следует из прокурорского представления, застройщик должен в кратчайшие сроки устранить дефекты в жилищном комплексе.



Напомним, АО «БЗСК-Инвест» зарегистрировано в 2007 году, является одним из активов свердловского предпринимателя Александра Фрибуса и входит в группу компаний «БЗСК». Организация выступает застройщиком проблемных жилых комплексов «Березки» в Березовском и «Гаринский, 3» в Екатеринбурге. В связи с затягиванием сроков сдачи объектов и нарушением прав граждан-участников строительства деятельность компании находится на контроле прокуратуры Свердловской области.

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