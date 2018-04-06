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Банк России планирует запустить реестр вкладов физических лиц в 2019 году

УрБК, Санкт-Петербург, 06.04.2018. ЦБ РФ намерен подготовить все технические решения по проекту создания реестра вкладов физических лиц к концу 2018 года, запустить реестр планируется в 2019 году. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя председателя Банка России Ольгу Полякову.



«Мы сейчас уже техническое решение разработали, и первый этап нашей работы — выбор подрядчика и подготовка всех технических решений — должен завершиться к концу этого года. Есть кредитные организации, которые участвуют как «пилотные» в этом проекте: их 11. Я надеюсь, что в следующем году мы сможем уже запустить единый реестр вкладов, в начале или в конце года — будет зависеть от того, потребуется ли внесение изменений в законодательство», — сказала она.



По словам О. Поляковой, в настоящее время обсуждается механизм, предусматривающий получение информации вкладчиками через портал госуслуг.



«По нашим предположениям, потребуются еще некоторые изменения в законодательство, поскольку портал госуслуг — это техническое решение не в ведении Банка России. И тут встает вопрос о доступе к банковской тайне. Но работа ведется. Мы обязательно ее завершим», — добавила она.



О. Полякова также отметила, что реализация проекта для кредитных организаций не приведет к большим издержкам.



«По нашим оценкам, для кредитных организаций это не приведет ни к каким катастрофическим издержкам, для Центрального Банка это будет стоить некоторых денег, потому что нам нужно будет обеспечить еще и хранение этих данных. Мы сейчас находимся в процессе рассмотрения нескольких вариантов», — пояснила заместитель председателя Банка России.

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