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Около половины свердловских перевозчиков не будут готовы перевозить гостей ЧМ-2018 в Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. Около половины перевозчиков Свердловской области не получат возможность въезжать в Екатеринбург в июне 2018 года в связи с ограничениями, вводимыми правительством РФ в городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу. Об этом в ходе выступления на туристической выставке «Лето-2018» сообщил старший государственный инспектор отделения технадзора ГИБДД Екатеринбурга Ринат Вахитов.



Напомним, постановление правительства РФ от 25 ноября 2017 года обязывает перевозчиков, занимающихся транспортировкой пассажиров в города ЧМ-2018, оборудовать все автобусы аппаратурой спутниковой навигации, идентифицировать ее в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», а также обеспечить передачу информации о скорости движения и маршруте транспортного средства в «Транспортную дирекцию Чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ».



«Ситуация на сегодняшний день сложная. Перевозчики не готовы встречать гостей ЧМ-2018. Автобусы есть, но категорирование, необходимое для работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС», проводится только в Москве, и пройти эту процедуру в течение оставшегося времени практически невозможно. Периметр Екатеринбурга будет проходить по ЕКАД, и те автобусы, которые не будут оснащены нужной аппаратурой, мы не будем впускать в город», — пояснил Р. Вахитов.



По его словам, компаниям, не выполнившим требования постановления правительства, придется либо получать особые разрешения в «Транспортной дирекции ЧМ-2018», либо высаживать пассажиров автобусов перед ЕКАД. Дальше группы смогут двигаться на «шаттлах», курсирующих внутри периметра.

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