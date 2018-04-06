За протекционизм будут карать

Президент РФ Владимир Путин резко осудил практику регионального протекционизма. Поддержка «своего» производителя под лозунгом «покупай местное» стала обычным явлением в большинстве субъектов Российской Федерации. До последнего времени подобная практика считалась вполне естественной и даже похвальной. Однако 5 апреля 2018 года Владимир Путин внезапно поменял правила игры. То, что еще вчера было нормальным и одобряемым, внезапно стало противозаконным.«Хочу, чтобы вы сейчас ко мне все повернулись и все услышали», — сказал президент, выступая перед руководителями регионов на заседании Госсовета.«Здесь хотел бы обозначить еще одну важную проблему — тенденции к развитию так называемого регионального протекционизма, мотивы таких действий понятны: регионы стремятся создать благоприятные условия для местных производителей, упростить им доступ на рынок. Местный производитель — это значит российский, не какой-то квасной, это чрезвычайно важно, а мы наблюдаем региональный протекционизм даже у тех регионов, которые у нас в передовиках находятся, которые показывают хорошие результаты развития, это абсолютно недопустимо, обращаю ваше внимание на это», — призвал президент.«Более жестокого наказания, чем нарушение антимонопольного законодательства, можно было представить себе только за государственную измену и за убийство. Я хочу, чтобы все это тоже услышали», — отметил глава государства.Эксперты отмечают, что столь резкие заявления Владимира Путина могут привести к кардинальным изменениям отечественного экономического пространства. Дело в том, что региональный протекционизм до вчерашнего дня был нормой жизни всех субъектов Российской Федерации. Абсолютно все республики, области и края исповедовали теорию поддержки местных производителей и использовали различные рычаги влияния для ограничения выхода на свои местные рынки продукции из других регионов. Такая практика воспринималась не просто как обычная, а как позитивная: поддерживая «свои» предприятия, местные власти фактически заботились об увеличении налоговой базы, снижали уровень социальной напряженности на территории.Аналитики выделяют несколько инструментов регионального протекционизма: навязывание производителям «добровольной» сертификации и маркировки, установление отдельных запретов (временных, территориальных, ассортиментных, в каналах сбыта дистрибьюторской сети), а также негласные указания дистрибьюторам увеличить объемы продаж товаров местного производства.Кроме того, российские регионы активно предоставляют торговым сетям налоговые преференции. Взамен они просят размещать на прилавках магазинов местные товары. Формально никакого нарушения закона в таких договоренностях нет. Однако по факту это искусственно снижает конкурентоспособность продукции, которую производят в других российских регионах.Одновременно «региональный протекционизм» давал прекрасную почву для создания разного рода формальных и неформальных отношений между бизнесом и властью, вплоть до откровенно коррупционных. В том числе и при проведении госзакупок.«Схема вполне стандартная. Все, кто занимается госзакупками в нашей стране, прекрасно знают, что нужно делать, чтобы обойти конкурентов и победить в конкурсе на бюджетные деньги. Чаще всего это происходит не в сфере поставки товаров, а в секторе оказания услуг. Обычно это имеет негативные последствия. Качество оказываемых услуг в этой ситуации ухудшается», — полагает финансовый аналитик Григорий Вахитов.Теперь же устоявшие схемы взаимодействия власти и бизнеса могут оказаться под угрозой. Возможность вмешательства компаний из соседних регионов, действующих «именем Путина» и требующих прекратить «поддерживать своих», создаст серьезные риски для сложившихся финансовых потоков. Еще большую угрозу для спайки бизнеса и власти может представлять включение в инициированную президентом кампанию по борьбе с протекционизмом контролирующих органов.