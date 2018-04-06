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Екатеринбуржец отсудил у компании «Мир бокса» компенсацию за несостоявшийся бой Поветкина со Стиверном

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. Екатеринбуржец отсудил у промоутерской компании «Мир бокса» компенсацию за несостоявшийся бой Александра Поветкина с Бермейном Стиверном. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«Житель Екатеринбурга приобрел 8 билетов стоимостью 27 тыс. руб. на мероприятие «Бой Поветкин против Стиверна за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC)», организатором которого выступало ООО Промоутерская компания «Мир бокса». Главным билетным партнером матча являлось ООО «Культурная служба». Билеты на данное мероприятие, запланированное на 17 декабря 2016 года в Екатеринбурге по адресу Экспо бульвар, 2, продавало «ООО «Дирекция театрально-зрелищных и спортивных касс», — говорится в сообщении.



Между тем запланированное мероприятие не состоялось и было заменено на поединок между Поветкиным и Дюопа. Поэтому житель Екатеринбурга обратился в суд.



«В ходе рассмотрения материалов дела в Ленинском районном суде Екатеринбурга стороной ответчика были представлены доказательства того, что по 7 билетам из 8 был осуществлен проход на матч, и только один из приобретенных истцом билетов остался неиспользованным», — говорится в сообщении.



Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал в пользу истца с ООО Промоутерская компания «Мир бокса» 4 тыс. руб. — стоимость одного билета, 4 тыс. руб. — неустойку, 245 руб. — проценты, 1 тыс. руб. — компенсацию морального вреда, 4 тыс. 622 руб. — штраф.



Истец не согласился с решением районного суда и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия не нашла нарушений норм материального права и согласилась с решением суда первой инстанции, оставив его без изменений.



Отметим, что боксерский вечер в Екатеринбурге состоялся при поддержке РМК. Компания RCC Boxing Promotions (РМК Боксинг Промоушен) стала одним из главных организаторов поединка.

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