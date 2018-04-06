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УБРиР проводит уроки финансовой грамотности для школьников Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. В Екатеринбурге стартовал федеральный проект по повышению финансовой культуры старшеклассников. Уроки финансовой грамотности проводит Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) на основе информационных материалов Банка России. В Екатеринбурге проект реализуется при поддержке Департамента образования города.



Как сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации, первый открытый урок прошел сегодня в гимназии № 104 для 25 учеников 10 класса. Всего до конца учебного года банк планирует обучить около 400 старшеклассников Екатеринбурга.



«Каждый урок проходит в интерактивной форме и состоит из двух частей — теоретической и практической. На первом этапе сертифицированные преподаватели по финансовой грамотности рассказывают школьникам о личном финансовом планировании, страховании, правильной постановке и достижении целей финансовыми инструментами. В процессе урока ребята учатся грамотно управлять доходами и расходами, разбираются в принципах эффективного формирования и распределения бюджета. Эксперты простым языком поясняют детям, как сохранить и приумножить свои деньги, а также избежать финансовых ошибок и предусмотреть риски», — говорится в сообщении.



Во второй части старшеклассники закрепляют полученные знания — сами составляют и презентуют семейный бюджет, определяют статьи доходов и расходов, подсчитывают расходы на каждого члена семьи, затраты на обязательные платежи, товары первой необходимости, развлечения, а также участвуют в интерактивных финансовых играх, разработанных организаторами.



«Помочь детям стать финансово успешными взрослыми — важная задача не только родителей, но и общества в целом. И у нас, как крупнейшего банка в регионе и социально ответственного бизнеса, есть все необходимые ресурсы для этого. Уроки финансовой грамотности разработаны профильными специалистами и педагогами и направлены на то, чтобы привить детям навыки финансовой культуры, научить обращаться с деньгами. Мы уверены, что они станут первым камнем в фундаменте будущей денежной культуры ребят, а полученные знания помогут им во взрослой жизни более внимательно относиться к своим деньгам и позволят лучше ориентироваться в финансовых инструментах», — отметила директор по связям с общественностью УБРиР Елена Юрина.

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