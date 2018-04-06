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ФОМ: 4% россиян верят в победу сборной России на ЧМ-2018

УрБК, Москва, 06.04.2018. 74% опрошенных положительно относятся к тому, что в 2018 году в России состоится чемпионат мира по футболу. Об этом свидетельствует результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).



14% граждан относятся к проведению ЧМ-2018 отрицательно. Еще 15% затруднились с ответом.



Отметим, что 4% опрошенных думают, что сборная России сможет победить на мундиале. По мнению 17% респондентов, наша команда выйдет из группы, но дальше не пройдет. 14% считают, что российские футболисты не выйдут в плей-офф.



Чемпионат мира по футболу состоится в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде и Саранске.

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