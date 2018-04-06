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На Украине освободили капитана крымского судна

Херсонский городской суд освободил до основного разбирательства капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом со ссылкой на адвоката Дмитрия Щербину сообщают РИА Новости.



По словам пресс-секретаря прокуратуры Крыма (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Татьяны Тихончик, Горбенко отпустили по техническим причинам. Дело в том, что срок заключения истекал в четверг вечером.



Также сообщается, что меру пресечения должен определить суд в пятницу, 6 апреля.

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