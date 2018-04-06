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Facebook обвинили в рекламе табака среди подростков

Табачные компании распространяют рекламу своей продукции через социальную сеть Facebook. Причем доступ к ней имеют несовершеннолетние. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Стэнфордского университета. Результаты опубликованы на сайте новостного центра учебного заведения, передает портал «Лента.ру».



Несмотря на то, что политика Facebook не допускает распространение информации о табаке среди несовершеннолетних, табачные компании нашли способ распространять свой контент.



Реклама идет через неоплаченный контент на страницах, созданных производителями сигарет, сигар, табака для кальянов и электронных сигарет. И хоть Facebоок требует вводить возрастные ограничения на посещение подобных страниц, более половины из проанализированных аккаунтов таких ограничений не содержат.



Помимо страниц табачных компаний, в Facebook нашли страницы онлайн-магазинов, позволяющие заказать продукцию.



Более того, политика социальной сети не допускает в рекламе использовать изображение табака. Тем не менее, на 107 из 108 проанализированных страниц такие изображения были.

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