Дайджест
Facebook обвинили в рекламе табака среди подростков
6 апрель 2018 (13:28)
Табачные компании распространяют рекламу своей продукции через социальную сеть Facebook. Причем доступ к ней имеют несовершеннолетние. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Стэнфордского университета. Результаты опубликованы на сайте новостного центра учебного заведения, передает портал «Лента.ру».
Несмотря на то, что политика Facebook не допускает распространение информации о табаке среди несовершеннолетних, табачные компании нашли способ распространять свой контент.
Реклама идет через неоплаченный контент на страницах, созданных производителями сигарет, сигар, табака для кальянов и электронных сигарет. И хоть Facebоок требует вводить возрастные ограничения на посещение подобных страниц, более половины из проанализированных аккаунтов таких ограничений не содержат.
Помимо страниц табачных компаний, в Facebook нашли страницы онлайн-магазинов, позволяющие заказать продукцию.
Более того, политика социальной сети не допускает в рекламе использовать изображение табака. Тем не менее, на 107 из 108 проанализированных страниц такие изображения были.
Несмотря на то, что политика Facebook не допускает распространение информации о табаке среди несовершеннолетних, табачные компании нашли способ распространять свой контент.
Реклама идет через неоплаченный контент на страницах, созданных производителями сигарет, сигар, табака для кальянов и электронных сигарет. И хоть Facebоок требует вводить возрастные ограничения на посещение подобных страниц, более половины из проанализированных аккаунтов таких ограничений не содержат.
Помимо страниц табачных компаний, в Facebook нашли страницы онлайн-магазинов, позволяющие заказать продукцию.
Более того, политика социальной сети не допускает в рекламе использовать изображение табака. Тем не менее, на 107 из 108 проанализированных страниц такие изображения были.
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