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Скончалась детская поэтесса Ирина Токмакова

Детская поэтесса Ирина Токмакова умерла в возрасте 89 лет. Об этом на своей странице в соцсети сообщила переводчик Ольга Варшавер.



«Умерла Ирина Токмакова. Пусть память будет светлой... пусть детством веет», — написала она.



Детский поэт и прозаик, переводчик детских стихов, Токмакова родилась в Москве в 1929 году. Ее первый сборник стихов «Времена года» увидел свет в 1962 году. Также ее перу принадлежат ряд сказок и классические переводы английских и шведских фольклорных стихов.



Она была отмечена Государственной премией России за произведения для детей и юношества (книга «Счастливого пути!»).

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