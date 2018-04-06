Дайджест
Скончалась детская поэтесса Ирина Токмакова
6 апрель 2018 (13:28)
Детская поэтесса Ирина Токмакова умерла в возрасте 89 лет. Об этом на своей странице в соцсети сообщила переводчик Ольга Варшавер.
«Умерла Ирина Токмакова. Пусть память будет светлой... пусть детством веет», — написала она.
Детский поэт и прозаик, переводчик детских стихов, Токмакова родилась в Москве в 1929 году. Ее первый сборник стихов «Времена года» увидел свет в 1962 году. Также ее перу принадлежат ряд сказок и классические переводы английских и шведских фольклорных стихов.
Она была отмечена Государственной премией России за произведения для детей и юношества (книга «Счастливого пути!»).
«Умерла Ирина Токмакова. Пусть память будет светлой... пусть детством веет», — написала она.
Детский поэт и прозаик, переводчик детских стихов, Токмакова родилась в Москве в 1929 году. Ее первый сборник стихов «Времена года» увидел свет в 1962 году. Также ее перу принадлежат ряд сказок и классические переводы английских и шведских фольклорных стихов.
Она была отмечена Государственной премией России за произведения для детей и юношества (книга «Счастливого пути!»).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать