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В Березовском временно закрыли предприятие «САТИС» из-за нарушения экологического законодательства

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. В Березовском по решению суда временно приостановлена деятельность ООО «САТИС», которое занимается производством брикетов из мелкого торфа и угля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Свердловской области.



По данным надзорного ведомства, предприятие должно было обеспечить наличие санитарной зоны, равной 300 метров. Однако фактически расстояние от границы производственной площадки предприятия до ближайшего жилого дома составляло всего 60 метров. По этой причине жители близлежащих домов жаловались на угольную пыль.



«САТИС» не разработал проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. У него отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Кроме того, не проводились лабораторные исследования за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов, протоколы лабораторных испытаний отсутствовали, производственный контроль за загрязнением атмосферного воздуха организован не был», — сообщили в надзорном ведомстве.



По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление с требованиями обязать предприятие устранить выявленные нарушения, в том числе организовать санитарно-защитную зону не менее 300 метров от жилых домов. В суде руководство предприятия признало исковые требования в полном объеме.

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