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Правительство РФ утвердило план мероприятий по борьбе с контрафактом и фальсификатом

6 апрель 2018 (13:36)

УрБК, Москва, 06.04.2018. Правительство РФ намерено усилить борьбу с незаконным оборотом товаров. План мероприятий по расчистке рынков от контрафакта и фальсификата подписал глава кабмина Дмитрий Медведев, пишет «Коммерсантъ».

План реализации стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции на период до 2020 года и плановый период до 2025 года представили вчера на заседании правительств РФ. Документ призван очистить рынок от контрафакта в самом широком понимании, от нелегально импортированных товаров до произведенных с нарушением обязательных требований.

В соответствии с планом мероприятий, в России упростят уничтожение изъятой из оборота продукции, производителям товаров грозят внеплановые проверки. Участников «серого» рынка военной и спецтехники внесут в единый межведомственный реестр. Таможенным органам предписано усилить контроль за декларируемой стоимостью ввозимых товаров. Параллельно с этим в России будут развивать системы маркировки продукции.

В борьбе с контрафактом планируется подключить и потребителей. Специальное СМИ и телепередачи будут формировать у граждан «нетерпимое отношение» к таким товарам. Предполагается, что проверить легальность товаров потребители смогут с помощью специального приложения.

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