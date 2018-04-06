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Житель Екатеринбурга отсудил у Минфина полмиллиона рублей за незаконное пребывание в СИЗО

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. Житель Екатеринбурга Игорь Игнатов отсудил у Министерства финансов РФ 505 тыс. руб. за незаконное содержание под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В июле 2007 года прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга предъявила мужчине обвинения по пунктам «а», «в» части 2 статьи 126 и части 3 статьи 159 УК РФ — похищение человека и мошенничество. Суд избрал мерой пресечения заключение под стражу, в итоге мужчина провел в следственном изоляторе почти 14 месяцев, пока длилось следствие. После этого уголовное дело прекратили и И. Игнатова освободили.



«В 2011 году после того, как мужчина обратился в суд с иском о компенсации морального вреда, заместитель прокурора Екатеринбурга отменил постановление о прекращении уголовного преследования и возобновил предварительное следствие. Спустя несколько месяцев следователь вновь вынес постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Игнатова на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ — отсутствие в деянии состава преступления», — рассказали в пресс-службе облсуда.



В следственном изоляторе мужчина пробыл с 6 сентября 2007 по 30 ноября 2008 года, в то время СИЗО было переполнено, и там не соблюдались санитарные нормы. За этот период И. Игнатов перенес различные заболевания, кроме того, он был лишен возможности общаться со своими близкими родственниками.



В связи с этим Игорь Игнатов подал в суд иск к Минфину с требованием компенсировать моральный вред за счет бюджета РФ. В качестве третьих лиц по иску были привлечены прокуратура Свердловской области и УМВД России по Екатеринбургу. Суд первой инстанции требования истца удовлетворил частично и постановил взыскать в его пользу 500 тыс. руб. компенсации морального вреда и 5 тыс. руб. расходов на оплату услуг представителя.



Однако решение суда обжаловали обе стороны. Истец требовал увеличения суммы компенсации, а ответчики, наоборот. В частности, прокуратура просила уменьшить размер компенсации до 3 тыс. руб., а представители Минфина — отказать в удовлетворении иска. Однако судебная коллегия, рассмотрев дело, оставила постановление суда первой инстанции в силе.

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