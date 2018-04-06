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В Богдановиче на площади 170 кв. метров горел автосервис
6 апрель 2018 (12:37)
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. В Богдановичском городском округе утром 6 апреля 2018 года горел автосервис.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 06.42 по местному времени. На площади 170 кв. м. горела кровля здания автосервиса.
К 07.18 огонь был ликвидирован спасателями. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 08.00.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 06.42 по местному времени. На площади 170 кв. м. горела кровля здания автосервиса.
К 07.18 огонь был ликвидирован спасателями. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 08.00.
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