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В Богдановиче на площади 170 кв. метров горел автосервис

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. В Богдановичском городском округе утром 6 апреля 2018 года горел автосервис.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 06.42 по местному времени. На площади 170 кв. м. горела кровля здания автосервиса.



К 07.18 огонь был ликвидирован спасателями. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 08.00.

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