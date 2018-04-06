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Правительство РФ утвердило новые правила оценки эффективности чиновников
6 апрель 2018 (12:10)
УрБК, Москва, 06.04.2018. Правительство РФ утвердило новые правила оценки эффективности чиновников, в частности вводится система их мотивации в зависимости от качества работы с гражданами. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
«Утверждены Правила оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов такой оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей», — говорится в сообщении.
Вводится система мотивации руководителей и служащих ведомств, государственных внебюджетных фондов и многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг. Две основные составляющие мотивации — результаты оценки качества и результаты работы с отзывами граждан.
«Утверждены Правила оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов такой оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей», — говорится в сообщении.
Вводится система мотивации руководителей и служащих ведомств, государственных внебюджетных фондов и многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг. Две основные составляющие мотивации — результаты оценки качества и результаты работы с отзывами граждан.
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