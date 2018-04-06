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В Екатеринбурге сотрудницу сотового оператора оштрафовали за нарушение тайны соединений абонента

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. Железнодорожный суд Екатеринбурга признал виновной сотрудницу компании сотовой связи Екатерину Сажину в нарушении тайны телефонных переговоров граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Суд установил, что в декабре 2017 года Е. Сажина, являясь специалистом регионального офиса продаж компании сотовой связи, за вознаграждение передала через социальную сеть детализацию звонков абонента за август 2016 года. При этом право на тайну телефонных переговоров гарантируется Конституцией РФ.



Чтобы получить информацию о звонках, женщина заполнила необходимые документы от лица абонента сотовой компании. Преступление обнаружили сотрудники службы безопасности компании, которые заметили, что заявление заполнено не абонентом.



В отношении Е. Сажиной возбудили уголовное дело по части 2 статьи 138 УК РФ «Нарушение тайны телефонных переговоров или иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».



Подсудимая признала свою вину. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд смягчил наказание и оштрафовал Екатерину Сажину на 20 тыс. руб.



Приговор не вступил в законную силу, прокуратура намерена оценить его на наличие оснований для обжалования.

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