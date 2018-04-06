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В Свердловской области с 1 апреля проиндексировали 104 тыс. пенсий
6 апрель 2018 (10:30)
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года проиндексированы на 2,9%, сообщает отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.
В Свердловской области с 1 апреля 2018 года проиндексировано 104 тыс. пенсий, в том числе 100 тыс. социальных пенсий.
«Средний размер социальной пенсии в Свердловской области составил 9 тыс. 434 руб. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, проживающих в Свердловской области, после индексации выросли до 32 тыс. 967 руб. и 36 тыс. 620 руб. соответственно. Размер социальных пенсий детей-инвалидов (с учетом «уральского» коэффициента (1,15%) составил 14 297,31 руб.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 1 января 2018 года была проведена индексация страховых пенсий на 3,7%.
В Свердловской области с 1 апреля 2018 года проиндексировано 104 тыс. пенсий, в том числе 100 тыс. социальных пенсий.
«Средний размер социальной пенсии в Свердловской области составил 9 тыс. 434 руб. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, проживающих в Свердловской области, после индексации выросли до 32 тыс. 967 руб. и 36 тыс. 620 руб. соответственно. Размер социальных пенсий детей-инвалидов (с учетом «уральского» коэффициента (1,15%) составил 14 297,31 руб.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 1 января 2018 года была проведена индексация страховых пенсий на 3,7%.
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