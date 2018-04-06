Екатеринбургу пообещали линию метро в случае победы заявки на ЭКСПО-2025

УрБК, Москва, 06.04.2018. Накануне, 5 апреля 2018 года, президент РФ Владимир Путин в Москве встретился с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок (МБВ), которые оценивали готовность Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025.«Мы думаем, что если выставка пройдет в России, в Екатеринбурге, под выставочные площади выделяется до 500 дополнительных гектаров. Думаю, вы видели место — место очень удобное: между центром города и аэропортом», — приводятся слова Владимира Путина на сайте главы государства.По его словам, приблизительная стоимость возведения объектов составит 1,5 млрд евро. Средства будут выделяться из федерального и регионального бюджетов.«Наверняка вам тоже рассказывали о том, что мы планируем развернуть целую программу по улучшению городской среды. Это связано с транспортной инфраструктурой, с развитием города, со строительством линии метро, монорельса, парковой зоны. Все это, конечно, пойдет на пользу развитию региона», — отметил президент РФ.Как отметил председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой, члены комиссии «имели возможность убедиться, что Россия имеет всю необходимую инфраструктуру и средства для организации такого крупного мероприятия».«Кроме того, в пользу России говорит и опыт ее прошлого участия в предыдущих выставках ЭКСПО в качестве одного из участников. Мы считаем, что на данном этапе у России есть и потенциал, и возможности для успешного проведения ЭКСПО-2025. Наши предварительные итоги будут представлены на общем собрании в начале мая, после чего наш доклад утверждается руководством исполнительного комитета и представляется на Генеральной ассамблее всех стран-участниц. И в ноябре на Генеральной ассамблее будет решаться судьба того места, где проводится следующее ЭКСПО», — отметил председатель исполнительного комитета МБВ.