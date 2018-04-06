Новости дня
Екатеринбургу пообещали линию метро в случае победы заявки на ЭКСПО-2025
6 апрель 2018 (09:25)
УрБК, Москва, 06.04.2018. Накануне, 5 апреля 2018 года, президент РФ Владимир Путин в Москве встретился с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок (МБВ), которые оценивали готовность Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025.
«Мы думаем, что если выставка пройдет в России, в Екатеринбурге, под выставочные площади выделяется до 500 дополнительных гектаров. Думаю, вы видели место — место очень удобное: между центром города и аэропортом», — приводятся слова Владимира Путина на сайте главы государства.
По его словам, приблизительная стоимость возведения объектов составит 1,5 млрд евро. Средства будут выделяться из федерального и регионального бюджетов.
«Наверняка вам тоже рассказывали о том, что мы планируем развернуть целую программу по улучшению городской среды. Это связано с транспортной инфраструктурой, с развитием города, со строительством линии метро, монорельса, парковой зоны. Все это, конечно, пойдет на пользу развитию региона», — отметил президент РФ.
Как отметил председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой, члены комиссии «имели возможность убедиться, что Россия имеет всю необходимую инфраструктуру и средства для организации такого крупного мероприятия».
«Кроме того, в пользу России говорит и опыт ее прошлого участия в предыдущих выставках ЭКСПО в качестве одного из участников. Мы считаем, что на данном этапе у России есть и потенциал, и возможности для успешного проведения ЭКСПО-2025. Наши предварительные итоги будут представлены на общем собрании в начале мая, после чего наш доклад утверждается руководством исполнительного комитета и представляется на Генеральной ассамблее всех стран-участниц. И в ноябре на Генеральной ассамблее будет решаться судьба того места, где проводится следующее ЭКСПО», — отметил председатель исполнительного комитета МБВ.
«Мы думаем, что если выставка пройдет в России, в Екатеринбурге, под выставочные площади выделяется до 500 дополнительных гектаров. Думаю, вы видели место — место очень удобное: между центром города и аэропортом», — приводятся слова Владимира Путина на сайте главы государства.
По его словам, приблизительная стоимость возведения объектов составит 1,5 млрд евро. Средства будут выделяться из федерального и регионального бюджетов.
«Наверняка вам тоже рассказывали о том, что мы планируем развернуть целую программу по улучшению городской среды. Это связано с транспортной инфраструктурой, с развитием города, со строительством линии метро, монорельса, парковой зоны. Все это, конечно, пойдет на пользу развитию региона», — отметил президент РФ.
Как отметил председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой, члены комиссии «имели возможность убедиться, что Россия имеет всю необходимую инфраструктуру и средства для организации такого крупного мероприятия».
«Кроме того, в пользу России говорит и опыт ее прошлого участия в предыдущих выставках ЭКСПО в качестве одного из участников. Мы считаем, что на данном этапе у России есть и потенциал, и возможности для успешного проведения ЭКСПО-2025. Наши предварительные итоги будут представлены на общем собрании в начале мая, после чего наш доклад утверждается руководством исполнительного комитета и представляется на Генеральной ассамблее всех стран-участниц. И в ноябре на Генеральной ассамблее будет решаться судьба того места, где проводится следующее ЭКСПО», — отметил председатель исполнительного комитета МБВ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Председатель правительства РФ встретился с членами инспекционной комиссии МБВ в Москве
- Президент РФ встретится с членами инспекционной комиссии МБВ
- В Екатеринбург прибыла инспекция Международного бюро выставок
- В Екатеринбург прибывает инспекционная комиссия МБВ для оценки его возможностей принять ЭКСПО-2025
- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл в Париж для презентации заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025