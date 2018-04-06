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За январь-февраль 2018 года объем выданных банками РФ гарантий сократился на 8%

УрБК, Москва, 06.04.2018. Объем гарантий, выданных российскими кредитными организациями, за январь-февраль 2018 года сократился на 463,9 млрд руб. или на 8,1% — до 5,2 трлн руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.



Основной вклад в сокращение внес ВТБ, у которого показатель сократился на 88,4 млрд руб., или на 7,5%. У санируемого Бинбанка портфель выданных гарантий уменьшился на 22,8 млрд руб., или на 32,9%. Тройку лидеров по сокращению объема выданных гарантий замыкает Промсвязьбанк, объем гарантий которого снизился на 21,9 млрд руб., или на 22%.



Значительное сокращение также показали Альфа-банк — на 20 млрд руб., или на 13,7%, санируемый «ФК Открытие» — на 19 млрд руб., или на 21,1% и входящий в группу Совкомбанка СКИБ — на 18,9 млрд руб., или на 62,1%.



Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что сокращение портфеля гарантий, продолжающееся второй месяц подряд, не является сезонным явлением. Так, за первые два месяца 2017 года портфель гарантий вырос на 90,8 млрд руб.



На первом месте по размеру портфеля выданных гарантий на 1 марта 2018 года был Сбербанк (1,3 трлн руб.), за ним следовал ВТБ с портфелем в 1,1 трлн руб., третье место занял Газпромбанк, портфель банковских гарантий которого составил 0,5 трлн руб.

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