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На Урале желаемый доход семей оказался ниже официальной статистики

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2017. В Уральском федеральном округе (УрФО) средний желаемый доход для семьи из двух человек при двух работающих оказался ниже данных Росстата о средней заработной плате на январь 2018, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».



По данным опроса «Ромира», в среднем уральской семье необходимо для «нормальной» жизни 74,4 тыс. руб. в месяц при среднем реальном доходе на семью с двумя работающими в 86,2 тыс. руб. Аналогичная ситуация складывалась еще в трех округах — Центральном, Северо-Западном и Дальневосточном.



В Южном и Сибирском федеральных округах желаемые доходы превышают реальные, а в Приволжском показатели практически совпадают. Данных по Северокавказскому федеральному округу «Ромир» не приводит.



В целом по стране средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75,9 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом показатель сократился на 7,7 тыс. руб. или 9%. В этом году впервые за годы исследований респонденты не изъявили желания жить «нормально» при доходе до 20 тыс. руб. в месяц на семью, отмечают в исследовательском холдинге.

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