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В Челябинской области пресечен незаконный ввоз в Россию крупных партий цветов, овощей и фруктов

УрБК, Челябинск, 05.04.2018. С 1 по 3 апреля 2018 года на российско-казахстанском участке границы КПП «Троицк — Автопереход» сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области при осуществлении документарного контроля выявили пять случаев нарушений при ввозе-вывозе подкарантинных грузов на территорию РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Четырьмя автотранспортными средствами ввозилась подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска с нарушением законодательства Российской Федерации в области карантина растений: 2 тыс. 800 саженцев роз, 8,4 т капусты белокочанной, 12 т капусты пекинской, 0,15 т лука зеленого и 37 т яблок.



Подкарантинная продукция из Киргизии и Азербайджана ввозилась из Казахстана и следовала в Челябинскую область. Причинами возврата продукции стали отсутствие фитосанитарного сертификата при ввозе роз; недействительность фитосанитарного сертификата страны отправителя (Киргизия) при перевозке капусты и лука; отсутствие на упаковках маркировки, содержащей информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере при перевозке двух партий яблок.



Кроме того, еще на одной машине пытались вывезти из Челябинской области в город Астану 19,9 т мандаринов происхождением Марокко. На груз не был оформлен фитосанитарный сертификат.



Всем перевозчикам вынесены постановления о наложении административных штрафов по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции» и выданы предписания на возврат подкарантинных грузов. Машины под контролем специалистов Россельхознадзора отправлены грузоотправителям.

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