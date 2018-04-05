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Президент РФ назвал недопустимым региональный «протекционизм» малому бизнесу

УрБК, Москва, 05.04.2018. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал власти регионов за поддержку местного малого бизнеса в ущерб интересам компаний из других субъектов, пишет газета «Ведомости».



«Мы наблюдаем такой протекционизм и в регионах, которые у нас находятся в передовиках. Это абсолютно недопустимо», — сказал глава государства на заседании госсовета, посвященном развитию конкуренции в регионах.

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