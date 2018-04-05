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Запасы нового нефтяного месторождения в Бахрейне составляют 80 млрд баррелей

Бахрейн объявил об открытии в стране нового нефтяного месторождения у западного побережья страны. Об этом сообщает Associated Press, передает портал «Лента.ру».



По оценке властей, это крупнейшее открытое месторождение с 1932 года. Предположительный объем нефти в нем составляет 80 млрд баррелей.



Указанный объем сопоставим со всеми разведанными запасами нефти России.



На сегодняшний день Бахрейн добывает 45 тыс. баррелей нефти в сутки. Страна не является членом ОПЕК, однако присоединилась к соглашению по нефтяному сотрудничеству, предполагающему добровольное сокращение нефтедобычи для корректировки мировых цен на углеводороды.

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