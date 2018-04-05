Дайджест
В Тюмени горел магазин детских игрушек
5 апрель 2018 (17:08)
Пожар в магазине игрушек в Тюмени потушен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.
Ночью 5 апреля в магазине игрушек Rich Family на улице Кремлевской вспыхнул пожар. Впоследствии его площадь возросла до 3 тыс. кв. м.
«Открытое горение было ликвидировано. Сейчас ведется проливка конструкций и разбор завалов», — сказал представитель ведомства.
По его словам, пожарные дознаватели смогут начать работу по установлению причин возгорания позже.
В результате инцидента никто не пострадал. Всего в ликвидации пожара участвовали 67 человек личного состава, 26 единиц специальной и вспомогательной техники МЧС.
Ночью 5 апреля в магазине игрушек Rich Family на улице Кремлевской вспыхнул пожар. Впоследствии его площадь возросла до 3 тыс. кв. м.
«Открытое горение было ликвидировано. Сейчас ведется проливка конструкций и разбор завалов», — сказал представитель ведомства.
По его словам, пожарные дознаватели смогут начать работу по установлению причин возгорания позже.
В результате инцидента никто не пострадал. Всего в ликвидации пожара участвовали 67 человек личного состава, 26 единиц специальной и вспомогательной техники МЧС.
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