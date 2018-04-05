Дайджест
США ждут уступок со стороны Китая в торговой войне
5 апрель 2018 (17:07)
США ждут, что Китай уступит в торговом споре с Вашингтоном. Об этом заявил глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу, передает РИА «Новости».
«Думаю, что мы придем к соглашениям. Лично я считаю, мое мнение таково, что китайцы отступят и будут сотрудничать», — сказал Кудлоу в эфире телеканал Fox News.
Ранее власти Китая приняли решение о введении пошлин в размере 25% на 106 импортируемых из США товаров. Это стало ответом на аналогичные действия Вашингтона.
«Думаю, что мы придем к соглашениям. Лично я считаю, мое мнение таково, что китайцы отступят и будут сотрудничать», — сказал Кудлоу в эфире телеканал Fox News.
Ранее власти Китая приняли решение о введении пошлин в размере 25% на 106 импортируемых из США товаров. Это стало ответом на аналогичные действия Вашингтона.
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