Дайджест

США ждут уступок со стороны Китая в торговой войне

США ждут, что Китай уступит в торговом споре с Вашингтоном. Об этом заявил глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу, передает РИА «Новости».



«Думаю, что мы придем к соглашениям. Лично я считаю, мое мнение таково, что китайцы отступят и будут сотрудничать», — сказал Кудлоу в эфире телеканал Fox News.



Ранее власти Китая приняли решение о введении пошлин в размере 25% на 106 импортируемых из США товаров. Это стало ответом на аналогичные действия Вашингтона.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: