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Верховный суд Бразилии постановил заключить под стражу экс-президента страны

5 апрель 2018 (17:07)

Верховный суд Бразилии постановил заключить под стражу экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву. Об этом сообщает Reuters, передает портал «Газета.ру».

Как сообщается, шестеро судей проголосовали «за», против высказались пятеро. Таким образом, бразильский экс-президент будет отправлен в тюрьму, где проведет 12 лет.

Да Силва обвиняется во взяточничестве и ряде других эпизодов коррупции. Несмотря на это, отмечает агентство, он продолжает обходить других политиков по популярности.

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