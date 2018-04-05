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На дни матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге полностью забронировано 85% хостелов

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. В Екатеринбурге на дни матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года полностью забронировано 85% хостелов. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий OneTwoTrip.



В частности, 21 июня (матч Франция — Перу) принять болельщиков готовы всего пять хостелов, 27 июня (матч Мексика — Швеция) — восемь. Всего же в непиковый период (апрель) в Екатеринбурге было доступно для бронирования 65 средств размещения данного типа.



Также сложная ситуация с наличием свободных мест наблюдается в Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде и Калининграде. В столице Мордовии на дни проведения матчей доступных мест нет ни в одном из имеющихся в городе хостелов. В остальных перечисленных городах доступно менее 20% вариантов от их количества в непиковый период. Но фактически в каждом случае речь идет всего о нескольких объектах размещения, которые к тому же предлагают болельщикам последние места.



Проблем с доступностью хостелов нет только в двух городах — Санкт-Петербурге и Сочи, где на сегодняшний день более 90% хостелов держат двери открытыми для болельщиков. В Москве, несмотря на большое количество средств размещений данного типа, в дни ЧМ-2018 доступно только 60% из них.



«Многие болельщики переключили свое внимание на хостелы, поскольку не смогли забронировать классические гостиницы, либо предложенные цены не соответствовали их бюджету. Несмотря на то, что хостелы тоже подняли свои тарифы, для многих болельщиков они стали подходящим способом решить вопрос размещения на период чемпионата. В отличие от отельеров, которые продают номера не только через интернет, но и сотрудничают, к примеру, с туроператорами, для хостелов системы онлайн-бронирования — ключевой инструмент продаж. Так что если в каком-то городе нет доступных хостелов на даты матчей, это значит, что места в них действительно закончились», — сообщил директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

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