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Официальный курс долл. США снизился на 18 коп., евро — на 37 коп.

5 апрель 2018 (15:53)

УрБК, Москва, 05.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля 2018 года. Курс долл. США снизился на 18 коп., до 57,58 руб., евро — на 37 коп., до 70,59 руб.

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