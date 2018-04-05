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Председатель правительства РФ встретился с членами инспекционной комиссии МБВ в Москве

УрБК, Москва, 05.04.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 5 апреля встретился с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок (МБВ). Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.



Инспекционная комиссия МБВ приехала в Россию с рабочим визитом вечером 2 апреля 2018 года. Возглавляет делегацию председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой. 3 и 4 апреля инспекторы работали в Екатеринбурге, изучая возможности и потенциал города и региона, их готовность к принятию международной выставки ЭКСПО-2025. Сегодня визит продолжается в Москве.



«По сравнению с предыдущей заявочной кампанией досье Екатеринбурга претерпело изменения: изменились характеристики площадки, появились некоторые другие дополнительные возможности. От имени правительства РФ хочу сказать, что все обязательства, которые по правилам возлагаются на принимающую сторону, мы, естественно, не только подтверждаем, но и гарантируем, о чём я подписал необходимые документы», — сказал в ходе встречи Д. Медведев.



Председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой отметил, что результаты работы комиссии можно назвать положительными.



«Предварительные результаты очень положительные, и я рад сказать это. Мы представим информацию комитету, который проведёт своё заседание 4 мая, а затем доклад исполнительного комитета МБВ будет представлен Генеральной ассамблее, встреча которой намечается 4 июня», — рассказал председатель комитета.



Напомним, 22 мая 2017 года правительство РФ официально выдвинуло Екатеринбург в качестве кандидата на право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Также в конкурсе участвуют Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Проведение ЭКСПО запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

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