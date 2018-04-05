Малый бизнес остался без поддержки

Несколько лет назад практически в каждом муниципальном образовании Свердловской области создали координационные советы по развитию малого и среднего бизнеса (при главах органов местного самоуправления). Предполагалось, что они станут площадкой для взаимодействия предпринимателей и чиновников. Известно, что во всех муниципалитетах есть административные барьеры и другие специфические проблемы, которые можно решить только совместными усилиями.Однако в настоящее время эффективность работы этой площадки оставляет желать лучшего. Предприниматели все чаще жалуются, что чиновники игнорируют мнение бизнеса. В связи с этим оценка эффективности региональных и местных властей может оказаться под большим вопросом.Напомним, что в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу войти в топ-5 крупнейших экономик мира. Поэтому многие эксперты прогнозируют ужесточение требований к оценке эффективности местных властей. Одним из важнейших индикаторов должна стать динамика экономического развития в регионе и в муниципалитетах.Как сообщили в Союзе малого и среднего бизнеса Свердловской области, в настоящее время в регионе официально сформировано 79 советов по развитию предпринимательства.При этом во многих муниципальных образованиях эта площадка существует только на бумаге. В частности, в 2017 году не состоялось ни одного заседания совета по развитию малого бизнеса в Богдановиче, Верхних Сергах, Североуральске, Староуткинске, Пышме, ЗАТО Свободный и ряде других муниципалитетов.По одному заседанию в год провели в Екатеринбурге, Верхнем Тагиле, Верхней Пышме, Верхнем Дуброво и в поселке Уральский.В остальных муниципальных образованиях эффективность работы советов также остается невысокой.«Не буду называть конкретный муниципалитет. Там в 2017 году было проведено четыре заседания. При этом на каждом из них обсуждали одни и те же четыре вопроса. То есть вообще ничего не меняется. Как будто остальных проблем не существует, и предпринимателей все устраивает. Это чисто формальный подход. Могу привести еще один пример. В течение 2017 года в другом муниципалитете прошло десять заседаний, и было рассмотрено всего четыре вопроса. Это нонсенс. Казалось бы, должно быть наоборот: четыре заседания и десять вопросов», — рассказал директор Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Вячеслав Архангельский.По его словам, есть и позитивные примеры работы координационных советов в 2017 году. Здесь можно выделить Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Алапаевск и Серов.Президент Фонда развития предпринимательства Свердловской области Владимир Лобок считает, что координационные советы в последние годы стали неэффективными для решения проблем предпринимателей.«Советы возникли в соответствии с федеральным законом о развитии малого и среднего предпринимательства, принятом в 2007 году. В их состав входят предприниматели, чиновники, представители контрольно-надзорных организаций. Все вместе они должны были решать проблемы малого и среднего бизнеса на местах. Сейчас ситуация очень простая. Деятельность этих советов оказалась выхолощена. Потому что повестка заседаний зачастую спускается сверху. То есть там обсуждают вопросы, которые волнуют чиновников, а не предпринимателей. В некоторых муниципалитетах ситуация еще относительно неплохая. Однако во всех остальных заседания носят лишь формальный характер», — рассказал Владимир Лобок.Эксперт считает, что в сложившейся ситуации российским властям необходимо изменить систему поддержки предпринимательства.«Когда-то у нас была страна Советов. Сейчас у нас снова появились советы по поддержке малого и среднего бизнеса. На мой взгляд, этот механизм не работает. Значит, что-то надо менять в системе», — полагает В. Лобок.Как отмечают эксперты, малый бизнес в Свердловской области находится в кризисе. Основным показателем оценки развития предпринимательства является доля населения, которое работает в этом сегменте экономики. На Среднем Урале этот показатель в последние годы сократился с 30% до 27-28%, сообщил Владимир Лобок.Снижение доли малого бизнеса может привести к негативным последствиям для региональных и муниципальных чиновников. Не исключено, что в будущем этот показатель станет одним из ключевых для оценки качества развития территории. Без прорыва в этой сфере вряд ли удастся выполнить задачу президента РФ, которая предполагает вхождение в топ-5 крупнейших экономик мира.