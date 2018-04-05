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Трудно быть домом
5 апрель 2018 (14:51)
Очередная нестыковка в полномочиях надзорных органов дала возможность управляющим компаниям массово отказываться от обслуживания многоквартирных домов. При этом собственникам жилья в индивидуальном порядке теперь придется заключать договоры на поставку воды, электричества и тепла с ресурсоснабжающими организациями. И открытой остается проблема собранных гражданами средств на капитальный ремонт.
В Екатеринбурге жильцы многоквартирного дома по ул. Мичурина заявили о незаконном, с их точки зрения, расторжении договора управления с УК ЖКХ Октябрьского района. По словам граждан, проживающих в доме № 237а, корп. 2, управляющая компания расторгла с ними договор обслуживания на основании сфальсифицированного решения общего собрания собственников жилья. О проведении этого собрания никто из граждан не слышал и участия в нем не принимал. Опровергла подлинность подписи и жительница дома, указанная как инициатор собрания.
«О том, что УК ЖКХ Октябрьского района нас больше не обслуживает, мы узнали случайно. Один из жильцов обратился в управляющую компанию с вопросом по обслуживанию, но ему отказали, сославшись на то, что договор с нашим домом расторгнут. Начав выяснять, почему это произошло, мы узнали о существовании протоколов общего собрания жильцов, где якобы было принято решение об отказе от услуг УК ЖКХ Октябрьского района. Но дом у нас небольшой, на 12 квартир, и все жильцы отрицают свое участие в этом собрании и подписание какого-либо документа. Мы совершенно не собирались отказываться от услуг управляющей компании и теперь опасаемся остаться без воды, света и тепла», — рассказал один из жильцов дома.
Одновременно управляющая компания отказалась обслуживать еще несколько соседних домов, также якобы на основании решения общего собрания жильцов. В частности, дома по адресу Мичурина, 237а, корп. 1 и 5.
«Указанные в запросе многоквартирные дома действительно не обслуживаются ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» на основании решения ДГЖСН по СО (Департамента государственного жилищного и строительного надзора по Свердловской области — прим. ред.) о внесении изменений в перечень управляемых ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» многоквартирных домов, являющийся приложением к реестру лицензий Свердловской области, в связи со сменой собственниками формы управления домом, а также расторжением по инициативе собственников договора управления с ООО «УК ЖКХ Октябрьского района». В настоящее время собственникам необходимо заключить прямые договоры по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, договоры по предоставлению коммунальных услуг», ― прокомментировали УрБК в УК ЖКХ Октябрьского района.
Согласно открытым источникам, с начала года управляющая компания отказалась от обслуживания уже 38 домов в Екатеринбурге, при этом в большинстве случаев по инициативе жильцов. Собственники считают, что руководство УК таким образом избавляется от «проблемных» домов.
«Нас возмущает позиция департамента жилищно-коммунальной инспекции, в которой приняли заведомо ложный протокол, оформленный неправильно. Однако они его приняли и на основании этого сделали распоряжение об исключении нас из лицензии. Вот такая заморочка. У нас очень хороший здесь участок — недалеко от парка и так далее. Наверное, есть желание нас вообще убрать», ― считают местные жители.
В департаменте госжилстройнадзора УрБК пояснили, что полученные решения общедомовых собраний были оформлены в соответствии с требованиями, поэтому ведомство и исключило дома из списка обслуживаемых. В свою очередь, проверка подлинности подписей не входит в полномочия надзорного органа. Сейчас документы изъяла районная прокуратура. Жители дома на Мичурина уже написали заявления, что никто из них не участвовал в собрании. Однако даже если прокуратура выявит нарушение и передаст материалы для возбуждения уголовного дела, его расследование может затянуться. При этом дома уже сейчас остаются без управляющей организации.
Жильцы говорят, что юрист в администрации города прямо указал на безнадежность их положения, так как это связано с некорректностью законов по линии ЖКХ.
Кроме того, пока неясной остается судьба средств, которые жители дома собирали на капремонт. Напомним, в Екатеринбурге до 2014 года действовали свои программы капремонта, по которым жители МКД платили управляющим компаниям. С введением единой региональной программы в 2015 году многие жители и УК забыли о собранных средствах. Как ранее писал УрБК, в некоторых случаях речь шла о суммах в несколько сотен тысяч рублей.
В Екатеринбурге жильцы многоквартирного дома по ул. Мичурина заявили о незаконном, с их точки зрения, расторжении договора управления с УК ЖКХ Октябрьского района. По словам граждан, проживающих в доме № 237а, корп. 2, управляющая компания расторгла с ними договор обслуживания на основании сфальсифицированного решения общего собрания собственников жилья. О проведении этого собрания никто из граждан не слышал и участия в нем не принимал. Опровергла подлинность подписи и жительница дома, указанная как инициатор собрания.
«О том, что УК ЖКХ Октябрьского района нас больше не обслуживает, мы узнали случайно. Один из жильцов обратился в управляющую компанию с вопросом по обслуживанию, но ему отказали, сославшись на то, что договор с нашим домом расторгнут. Начав выяснять, почему это произошло, мы узнали о существовании протоколов общего собрания жильцов, где якобы было принято решение об отказе от услуг УК ЖКХ Октябрьского района. Но дом у нас небольшой, на 12 квартир, и все жильцы отрицают свое участие в этом собрании и подписание какого-либо документа. Мы совершенно не собирались отказываться от услуг управляющей компании и теперь опасаемся остаться без воды, света и тепла», — рассказал один из жильцов дома.
Одновременно управляющая компания отказалась обслуживать еще несколько соседних домов, также якобы на основании решения общего собрания жильцов. В частности, дома по адресу Мичурина, 237а, корп. 1 и 5.
«Указанные в запросе многоквартирные дома действительно не обслуживаются ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» на основании решения ДГЖСН по СО (Департамента государственного жилищного и строительного надзора по Свердловской области — прим. ред.) о внесении изменений в перечень управляемых ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» многоквартирных домов, являющийся приложением к реестру лицензий Свердловской области, в связи со сменой собственниками формы управления домом, а также расторжением по инициативе собственников договора управления с ООО «УК ЖКХ Октябрьского района». В настоящее время собственникам необходимо заключить прямые договоры по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, договоры по предоставлению коммунальных услуг», ― прокомментировали УрБК в УК ЖКХ Октябрьского района.
Согласно открытым источникам, с начала года управляющая компания отказалась от обслуживания уже 38 домов в Екатеринбурге, при этом в большинстве случаев по инициативе жильцов. Собственники считают, что руководство УК таким образом избавляется от «проблемных» домов.
«Нас возмущает позиция департамента жилищно-коммунальной инспекции, в которой приняли заведомо ложный протокол, оформленный неправильно. Однако они его приняли и на основании этого сделали распоряжение об исключении нас из лицензии. Вот такая заморочка. У нас очень хороший здесь участок — недалеко от парка и так далее. Наверное, есть желание нас вообще убрать», ― считают местные жители.
В департаменте госжилстройнадзора УрБК пояснили, что полученные решения общедомовых собраний были оформлены в соответствии с требованиями, поэтому ведомство и исключило дома из списка обслуживаемых. В свою очередь, проверка подлинности подписей не входит в полномочия надзорного органа. Сейчас документы изъяла районная прокуратура. Жители дома на Мичурина уже написали заявления, что никто из них не участвовал в собрании. Однако даже если прокуратура выявит нарушение и передаст материалы для возбуждения уголовного дела, его расследование может затянуться. При этом дома уже сейчас остаются без управляющей организации.
Жильцы говорят, что юрист в администрации города прямо указал на безнадежность их положения, так как это связано с некорректностью законов по линии ЖКХ.
Кроме того, пока неясной остается судьба средств, которые жители дома собирали на капремонт. Напомним, в Екатеринбурге до 2014 года действовали свои программы капремонта, по которым жители МКД платили управляющим компаниям. С введением единой региональной программы в 2015 году многие жители и УК забыли о собранных средствах. Как ранее писал УрБК, в некоторых случаях речь шла о суммах в несколько сотен тысяч рублей.
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