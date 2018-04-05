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Жители Екатеринбурга отсудили у «Екатеринбургэнергосбыта» более 5 млн рублей за пожар в квартире

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с АО «Екатеринбургэнергосбыт» более 5 млн руб. в пользу собственников квартиры, где произошел пожар из-за нарушений, допущенных компанией.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, в октябре 2016 года ночью в доме № 11 по переулку Грузинскому в Екатеринбурге произошел пожар. По заключению специалистов, его причиной стало «тепловое проявление аварийного режима работы электросчетчика на сгораемые материалы». Возгорание электросчетчика произошло в результате аварийного режима работы в электрощитке, установленном на опоре линии электропередач с отступлениями от норм. Поставщиком электроэнергии по указанному адресу является АО «Екатеринбургэнергосбыт», а линии электропередач обслуживает АО «ЕЭСК».



В ходе пожара сильно пострадало жилое помещение. По оценкам экспертов, ущерб движимому и недвижимому имуществу составил 3 млн 523 тыс. руб. В досудебном порядке решить вопрос жильцам не удалось, а потому они подали иск к АО «Екатеринбургская электросетевая компания» и АО «Екатеринбургэнергосбыт» в Кировский районный суд Екатеринбурга, в котором просили взыскать ущерб, причиненный пожаром, убытки, компенсацию морального вреда и штраф.



Решением Кировского районного суда Екатеринбурга исковые требования удовлетворены частично. С АО «Екатеринбургэнергосбыт» в пользу жильцов квартиры в счет возмещения ущерба, причиненного пожаром, взыскано 3 млн 523 тыс. руб., штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителей в сумме 1 млн 761 тыс. 500 руб., всего 5 млн 284 тыс. 500 руб. Также с АО «Екатеринбургэнергосбыт» в пользу каждого из членов семьи взыскано в счет компенсации морального вреда 20 тыс. руб., штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителей 10 тыс. руб., всего на общую сумму 30 тыс. руб. каждому. Кроме того, взысканы расходы по оплате государственной пошлины в размере 26 тыс. 415 руб.



Всего АО «Екатеринбургэнергосбыт» должно выплатить истцам 5 млн 370 тыс. 915 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований судом было отказано.



С таким решением не согласился ответчик и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия оставила решение Кировского районного суда Екатеринбурга без изменения.

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