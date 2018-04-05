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ЦБ отозвал у «Ренессанс Страхования» лицензию на добровольное страхование жизни

УрБК, Москва, 05.04.2018. Банк России отозвал у группы «Ренессанс Страхование» лицензию на осуществление добровольного страхования жизни. Об этом говорится в материалах регулятора.



Решение Центробанка принято в связи с отказом страховщика от предусмотренной лицензией деятельности, отмечается в документе.



Группа «Ренессанс страхование» работает с 1997 года. С учетом сборов компании по страхованию жизни входит в топ-10 крупнейших компаний на страховом рынке РФ по объему премии.

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