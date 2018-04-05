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Мавроди остался должен россиянам более 1 млрд рублей

Обманутые вкладчики проектов основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди до его смерти пытались взыскать более 1 млрд руб. долгов. Об этом агентству РИА Новости рассказал осведомленный источник.



По его словам, многие иски в отношении Мавроди были признаны безнадежными, однако потерпевшие, пользуясь юридической возможностью, предъявляли их вновь.



«Всего через службу приставов с Мавроди взыскивают более 1 млрд руб.», — сказал собеседник агентства. В банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находится 2 тыс. 194 записи в отношении афериста.



62-летний Мавроди умер 26 марта в Москве после госпитализации с жалобой на боли в области сердца. Источник в медицинских кругах рассказал радиостанции «Говорит Москва», что основатель МММ страдал несколькими хроническими заболеваниями, в частности язвой и атеросклерозом, также у него имелись признаки запоя.

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