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Британские спецслужбы выявили место производства «Новичка»

Британские спецслужбы с высокой долей вероятности выявили «секретную русскую лабораторию», в которой было создано нервно-паралитическое вещество «Новичок». Об этом пишет The Times.



По информации источников издания в силовых структурах, производителя «Новичка» удалось вычислить за несколько дней, используя научный анализ и разведданные. Помимо этого, источники также утверждают, что россияне проводили испытания, чтобы выяснить, можно ли использовать данное вещество для убийств. При этом оговаривается, что Лондон не обладает 100-процентной уверенностью в этом.



В свою очередь, таблоид The Sun утверждает, что лаборатория, в которой синтезировали яд для Сергея Скрипаля, находится якобы в районе Ясенево на окраине Москвы. Издание пишет, что «Новичок» был создан в «пресловутых» лабораториях Службы внешней разведки России.

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