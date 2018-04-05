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США введут санкции в отношении ряда российских бизнесменов

Вашингтон до конца недели введет санкции в отношении ряда российских бизнесменов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.



Предположительно, о запретительных мерах против «близких к Владимиру Путину и российскому правительству олигархов» будет объявлено уже в четверг, 5 апреля. Белый дом и Минфин США отказались от комментариев.



Ранее 5 апреля сообщалось, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу»допросила минимум двух российских олигархов — им задавали вопросы касательно возможного финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа. Имена бизнесменов не раскрываются.

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