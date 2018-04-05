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Украина не планирует разрывать договор о дружбе с Россией

Украина не будет разрывать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, однако и продлевать его не станет. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает «Интерфакс».



«Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и России. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе», — сказала она.



Замминистра также заявила, что с 2014 года Россия и Украина приостановили и разорвали 44 договора из 451, действовавшего на тот момент. «После начала вооруженной агрессии мы начали инвентаризацию правовой базы двусторонних отношений с Россией», — подчеркнула она.

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