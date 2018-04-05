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В Екатеринбурге глава компании «Манибург» осужден за незаконные валютные операции на сумму 3,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «Манибург» Алексея Бужина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



А. Бужин признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере».



В ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства того, что А. Бужин с июля по декабрь 2013 года, используя расчетный счет своего предприятия, открытый в филиале одного из банков, предоставил туда документы на перечисление денежных средств, содержащие заведомо недостоверные сведения.



Тем самым обвиняемый совершил валютные операции в иностранной валюте (в долларах США), переведя деньги на банковский счет нерезидента (компании, не зарегистрированной на территории РФ) на сумму свыше 48,8 млн долл. США, что в рублевом эквиваленте составляет свыше 1,5 млрд руб.



Аналогичным образом А. Бужин в ноябре 2013 года, используя расчетный счет ООО «Манибург», открытый в филиале другого банка, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента на сумму свыше 4,5 млн долл. США, что в рублевом эквиваленте составило свыше 148,2 млн руб.



Общий размер денежных средств, переведенных А. Бужиным на банковские счета организаций-нерезидентов, составляет более 3,3 млрд руб.



Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 800 тыс. руб.

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