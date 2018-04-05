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Минпромторг РФ предлагает ввести маркировку продуктов питания
5 апрель 2018 (12:29)
УрБК, Москва, 05.04.2018. Минпромторг РФ в конце марта направил в правительство письмо с перечнем товаров, которые могут подпасть под обязательную маркировку. Об этом сообщает газета «Ведомости».
В перечень попали самые разнообразные товары: духи, шины, блузки и пальто, детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, бытовая химия, постельное белье, молочная продукция.
По сведениям издания, Федеральная налоговая служба поддержала предложенный Минпромторгом перечень. При этом окончательного решения по списку товаров, подлежащих обязательной маркировке, нет — обсуждение продолжается.
Сейчас в России маркируются меховые изделия. Летом начнется эксперимент по маркировке драгоценностей, с 2020 года должна стать обязательной для лекарств.
В перечень попали самые разнообразные товары: духи, шины, блузки и пальто, детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, бытовая химия, постельное белье, молочная продукция.
По сведениям издания, Федеральная налоговая служба поддержала предложенный Минпромторгом перечень. При этом окончательного решения по списку товаров, подлежащих обязательной маркировке, нет — обсуждение продолжается.
Сейчас в России маркируются меховые изделия. Летом начнется эксперимент по маркировке драгоценностей, с 2020 года должна стать обязательной для лекарств.
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