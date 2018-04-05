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В I квартале 2018 года цены на авиабилеты в РФ выросли в среднем на 10%

В I квартале 2018 года цены на авиабилеты в РФ выросли в среднем на 10%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опрошенных аналитиков.



«Средняя стоимость приобретенных пассажирами билетов на всех направлениях с вылетом из городов России в течение первых трех месяцев составила 15,018 тыс. руб., что на 10% больше аналогичного периода 2017 года», — сообщили агентству в туристическом сервисе OneTwoTrip.



В частности, перелеты внутри страны подорожали на 13% (с 7,598 тыс. до 8,576 тыс. руб.), международные — на 4,3% (с 21,272 тыс. до 22,192 тыс. руб.).



Однако по данным сервиса Туту.ру, средняя стоимость авиабилетов в РФ в I квартале увеличилась на 1,6% — до 12,079 тыс. руб. По России средняя цена билета выросла на 1,1% (9,909 тыс. руб.), за рубеж — на 5,2% (20,496 тыс. руб.).



Аналитики OneTwoTrip отмечают, что средняя стоимость авиабилетов как на внутренних, так и на международных направлениях снижалась с IV квартала 2016 года. «Результаты I квартала 2018 года сигнализируют о завершении этого тренда и возвращении стоимости авиабилетов к росту», — считают эксперты.



Также доля дешевых билетов (до 5 тыс. руб. за перелет «туда-обратно») в структуре продаж за год уменьшилась на 5%. При этом рост средней стоимости произошел на фоне увеличения глубины бронирований.

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