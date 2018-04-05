Новости дня

Правительство РФ увеличило уставный капитал РЖД на 25,9 млрд рублей

УрБК, Москва, 05.04.2018. Правительство РФ увеличило уставный капитал ОАО «РЖД» на 25,9 млрд руб. для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.



«Уставный капитал ОАО «РЖД» увеличен на 25,9 млрд руб. для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования. Соответствующие финансовые средства предусмотрены в федеральном бюджете», — указано в справке к документу.



В частности, 6,3 млрд руб. направляются на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла; 0,09 млрд руб. — на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань; 9,51 млрд руб. — на комплексную реконструкцию участка имени Максима Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла; 10 млрд руб. — на комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: