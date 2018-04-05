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В Нижнем Тагиле приставы взыскали 50 млн рублей с деревообрабатывающего комбината за долги перед бюджетом

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Деревообрабатывающий комбинат в Нижнем Тагиле задолжал государству более 100 млн руб.



Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области, у судебных приставов находится сводное исполнительное производство, куда входят 182 исполнительных производства. Среди них: задолженность по налогам и сборам, задолженность перед департаментом лесного хозяйства Свердловской области и задолженность по исполнительскому сбору.



«В ходе принудительного исполнения требований исполнительных документов судебным приставом-исполнителем вынесены постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении договоров аренды лесного участка, вынесены постановления о наложении ареста на имущество должника — право аренды лесного участка по договорам, составлены акты о наложении описи (ареста) имущества», — говорится в сообщении.



Кроме того, вынесены постановления о запрете выдачи лесной декларации и о запрете на рубку леса, находящегося под арестом. В итоге с предприятия было взыскано более 50 млн руб.

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