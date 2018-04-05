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Президент РФ встретится с членами инспекционной комиссии МБВ

УрБК, Москва, 05.04.2018. Сегодня, 5 апреля 2018 года, президент РФ Владимир Путин примет в Кремле членов инспекционной комиссии Международного бюро выставок. Об этом сообщается на сайте главы государства.



Инспекционная комиссия МБВ приехала в Россию с рабочим визитом вечером 2 апреля. Возглавляет делегацию председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой. 3 и 4 апреля инспекторы работали в Екатеринбурге, изучая возможности и потенциал города и региона, сегодня визит продолжается в Москве. Здесь у делегатов запланировано участие в презентациях заявочного досье, а также встречи с руководством страны.



Напомним, 22 мая 2017 года правительство РФ официально выдвинуло Екатеринбург в качестве кандидата на право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».



Также в конкурсе участвуют Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Победителя объявят на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года. Проведение ЭКСПО запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года.



Россия участвует в ЭКСПО с 1851 года, и в случае победы заявки Екатеринбурга может стать первой всемирной выставкой, которая пройдет на территории России.

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