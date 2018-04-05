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Выбросы вредных веществ в Верхней Пышме в 2017 году увеличились в два раза

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Объем выбросов вредных веществ в атмосферу в Верхней Пышме в 2017 году увеличился в два раза по сравнению с предыдущим годом, следует из данных Свердловскстата.



В целом по увеличению объема выбросов в регионе Верхняя Пышма заняла первое место. В городском округе Карпинск за тот же период показатель вырос на 74%, ГО Сухой Лог — на 47%, Нижнетуринском ГО — на 44%, Новолялинском ГО — на 41%, Ивдельском ГО — на 27%, ГО Рефтинский — на 12%, Качканаре и Пелыме — на 5%, Кировградском ГО — на 1%.



«В 2017 году, по предварительным данным, наблюдались 1 тыс. 263 организации, имеющие 56,7 тыс. стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Количество загрязняющих веществ, отходящих от этих источников, составило 8219 тыс. т (в 2016 году — 8 309 тыс. т), из них 7 292 тыс. т (88,7%) уловлено и обезврежено, выброшено в атмосферу 928 тыс. т, что на 21 тыс. т больше, чем в 2016 году», — говорится в сообщении.

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