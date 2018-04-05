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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Парковом лесничестве
5 апрель 2018 (10:01)
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Парковом лесничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорного ведомства, 2 ноября 2017 года неустановленные лица вырубили на территории лесничества лесхоза Уральского государственного лесотехнического университета 39 сосен и две березы. Ущерб составил более 1,7 млн руб.
Уголовное дело после прокурорской проверки возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».
По данным надзорного ведомства, 2 ноября 2017 года неустановленные лица вырубили на территории лесничества лесхоза Уральского государственного лесотехнического университета 39 сосен и две березы. Ущерб составил более 1,7 млн руб.
Уголовное дело после прокурорской проверки возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».
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